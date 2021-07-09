От 0 до 50 км/ч за 2.6 секунд – BMW выпустили новый электроскутер (первые фото)

BMW CE 04 будет выглядеть именно так / Фото: BMW Group

Компания BMW решила внести свой вклад в рынок электротранспорта и представила скутер BMW CE 04 с электромотором на 24 лошадиные силы, способным разогнаться до 50 км/ч за 2,6 секунд. Это очень хороший вариант для большого города с плотным трафиком. Было бы неплохо увидеть автопилот Илона Маска в этом транспорте.

Запас хода у самой мощной версии Avantgarde составит 130 километров – заявили инженеры BMW.

Этого достаточно для полного рабочего дня обычного курьера или чтобы несколько дней ездить в офис без подзарядки. Максимальная скорость достигает 120 км/ч - этого достаточно не только для города, но и для поездок в пригород. Но во втором случае не стоит выжимать из транспорта максимальную скорость, иначе заряд батареи упадет значительно быстрее.

Серийная продажа электроскутера BMW CE 04 начнется в 2022 году / Фото: BMW Group

Версия попроще – Comfort - имеет всего 31 л.с. и запас хода 100 км, о максимальной скорости пока неизвестно. Этот вариант больше подойдет для неспешного перемещения на короткие дистанции – условные "дом-работа-дом" в соседних районах.

Электромотор в новом скутере установлен в раме между задним колесом и батареей чтобы центр тяжести не влиял на управляемость. Отделение BMW Motorrad потратило немало времени на тесты рекуперации (подзарядки от тормозов во время движения) и достигла оптимальных значений при любых условиях езды.

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Для подзарядки батарей подойдет обычная домашняя розетка или любая зарядная станция. Полное восстановление энергии займет чуть больше 4 часов, потому покупатели могут оставлять его на ночь в гараже и утром забрать с полной батареей. Для быстрой подзарядки с 20% до 80% понадобится всего 45 минут – обеденного перерыва будет достаточно.

В стандартной комплектации будет цветной дисплей на 10,25 дюймов, система навигации и USB-гнезда для подключения телефона. При этом, информацию можно вывести на основной дисплей или использовать скутер для зарядки гаджетов.

Скутер появится в следующем году со стартовой ценой 11 990 евро.

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