Осудили за поддержку Украины: Twitter заблокировал хакерские аккаунты

Twitter заблокировал аккаунты Anonymous за поддержку Украины / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
С первых дней войны в Украине хакеры помогают бороться с оккупантом в цифровом мире. Накануне хакеры Anonymous взломали Центральный банк России.
Но неожиданно некоторые каналы организации попали под цензуру Twitter и были заблокированы. Причины такого решения соцсети неизвестны.
"Twitter занял позицию цензуры Anonymous, несколько каналов были удалены, потому что мы за правду и ничего, кроме правды. Нас осудили за открытую поддержку Украины!
Он не первый раз нас удаляет, хотят они того или нет... мы антикоррупционные, антивоенные, мы голос украинского народа и всех страждущих народов!
Twitter подвергает нас цензуре за нашу антивоенную позицию по борьбе с коррупцией. Twitter решил заблокировать нашу учетную запись Anonymous. Они предпочитают озвучивать пропаганду РОССИЙСКОГО правительства!
Освободите наш аккаунт, единственное, в чем нас упрекает Twitter, – это активная поддержка Украины..." – говорится в заявлении группы.
Кстати, разведка заметила связь между кибератаками РФ на украинские СМИ и обстрелами городов. Хакеры РФ, как и войска, не смогли достигнуть своей цели и взломать украинские сайты, однако наши специалисты заметили связь между бомбардировками городов и кибератаками.