Оружие будущего: как работают дроны-камикадзе, которые США передают Украине

Украина получит новейшие дроны-камикадзе / Фото: Коллаж: Сегодня

Американцы не назвали, что дадут нашей стране именно эту модель БПЛА, но местные СМИ раскопали, что речь идет о Switchblade 300 и Switchblade 600.

Читайте также: Еще меньше техники у россиян. Военные "Байрактаром" уничтожили "Ураган" врага (видео)

Реклама

Что это за оружие

Switchblade представляют из себя дроны-камикадзе. Ударный беспилотный авиационный комплекс может сам наводиться на цель с расстояния в десятки километров!

Первая модификация была представлена компанией AeroVironment в 2011 году в качестве альтернативы воздушной поддержке армии США для реагирования на вражеские засады в Афганистане.

Преимущество Switchblade заключается в том, что его можно переносить в рюкзаке и развернуть в считанные минуты. В отличие от других дронов, Switchblade может не только определять врагов, но и поразить их. При этом, он является намного дешевле Javelin. По некоторым оценкам, стоимость одного аппарата может составлять всего 6 тысяч долларов. В 2020 году был представлен более мощный вариант SwitchBlade 600, а первая версия получила название SwitchBlade 300.

Реклама

Какие есть модификации

Switchblade 300 разработан для поражения пехотных подразделений. Его длина составляет всего 61 см, а вес – 2,7 кг включая пусковую установку. Его боевая мощь эквивалентна ручной 40-мм гранате. Им можно управлять на расстоянии до 10 км, но из-за маленького веса продолжительность работы составляет всего 10 минут.

Switchblade 600 оснащается более мощной боеголовкой (23 кг) и предназначен для нейтрализации бронетехники. Он может находиться в воздухе до 40 минут и работать на дистанции до 80 км.

Реклама

Как они работают

Дроны-камикадзе получили название Switchblade, что в переводе означает раскладной нож. Такую аналогию провели благодаря конструкции БПЛА – при взлете его крылья раскладываются, как лезвие ножа.

Switchblade может определять цель как самостоятельно благодаря камере и датчикам GPS, так и получать задание от оператора, находящегося на расстоянии. Кстати, обе системы можно перенастроить в полете и назначить другую цель, но уже нельзя посадить.

За счет электродвигателя БПЛА движется бесшумно и атакует со скорость выше 150 км/ч, так что врагу среагировать на угрозу очень тяжело.