Одежка на 3,5 миллиардов баксов – кто будет делать скафандры для астронавтов NASA

Новые скафандры для астронавтов обойдутся NASA в 3,5 миллиардов долларов США / Фото: www.space.com

NASA выбирало 2 компании, которые будут создавать скафандры астронавтам для высадки на Луну и на околоземную орбиту. То есть астронавтов "оденут" для лунной программы Artemis и будущих миссий Международной космической станции (МКС).

Также ранее мы писали, что невооруженным глазом будет видно парад планет в июне: где и когда. Команды под руководством Axiom Space и Collins Aerospace-ILC Dover (в качестве основного спонсора) получили доступ к контракту на общую сумму до 3,5 миллиардов долларов.

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Контракт рассчитан на поставку скафандров для будущих миссий NASA до 2034 года, объявили представители агентства вчера, 1 июня. Как и у частных компаний, которые отправляют грузы и астронавтов на Международную космическую станцию, у Axiom и Collins пока нет гарантированных заказов по контракту.

Кристин Дэвис, инженер по скафандру, демонстрирует наземный прототип исследовательского модуля внекорабельной мобильности / Фото: www.space.com

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Примечательно, что команда Collins-ILC Dover имеет многолетний опыт поставок скафандров для НАСА, а Axiom — новичок. Но у них будет возможность соперничать за задачи для миссий уже в 2025 году, включая демонстрационную миссию за пределами МКС и дебютную посадку астронавтов на Луну во время миссии Артемиды 3, которая намечена на 2025 или 2026 год.

По мере того как разработка скафандров продолжается в компаниях, НАСА будет их вместе сертифицировать, чтобы убедиться, что они готовы к приему наших астронавтов, – заявила во время прямой трансляции пресс-конференции агентства Ванесса Вич, директор Космического центра НАСА имени Джонсона в Хьюстоне,-Тогда, как только костюмы будут готовы, их можно использовать.

Конструкции скафандров все еще находятся на ранней стадии разработки, хотя компании подчеркнули, что их устройства будут несколько модульными, максимально легкими и гибкими. И разработчики учтут отзывы астронавтов и всего летного сообщества.

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