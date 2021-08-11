Объявлены цены на новинки от Samsung. Складные смартфоны, часы и наушники

Часы Galaxy Watch4, смартфон смартфон Galaxy Z Fold3 и наушники Galaxy Buds2
Гики и фанаты технологических новинок сегодня получили достаточно тем для обсуждений. Состоялся долгожданный ивент Galaxy Unpacked, на котором Samsung представил сразу четыре своих новых продукта.
Мы посетили презентацию и коротко расскажем вам о новинках.
Часы Galaxy Watch4
Что нового? Биоимпедансометрия – впервые в часы встроена система диагностики состава тела. Обычно такую процедуру делают в спортзале или клинике. Теперь достаточно приложить два пальца к кнопкам Galaxy Watch4.
Девайс с помощью слабого тока определит мышечную массу, скорость метаболизма, содержание воды и жира в организме.
Для чего это нужно? Изменения в организме, в лучшую или худшую сторону, не происходят моментально. Такая диагностика позволяет фиксировать их и корректировать образ жизни – рацион и активность.
Точность измерения состава тела заявлена в пределах 98%.
Что еще нужно знать. Часы фиксируют пульс, делают ЭКГ, показывают уровень насыщения крови кислородом, измеряют артериальное давление. Конечно, в них есть акселерометр, гироскоп, барометр, датчик освещенности, масса режимов тренировок, анализатор сна и т.д.
Технические детали:
- программная платформа Google Wear OS
- оперативная память 1,5 ГБ
- встроенная память 16 ГБ
- поддержка Samsung Pay и Google Pay
- экран Super AMOLED и закаленное стекло Corning Gorilla Glass DX+
Смартфон Galaxy Z Fold3
Что нового? Это первый в мире складной телефон с камерой ПОД экраном. Девайс водостойкий, c повышенной прочностью. Также впервые в мире перо S Pen можно использовать для складного смартфона. Изображение стало на 29% ярче при экономии энергии.
Закрытым Galaxy Z Fold3 работает и выглядит как обычный смартфон. Можно выполнять все действия, к которым вы привыкли, не раскрывая телефон, – на внешнем дисплее.
В открытом виде пользователь получает экран размером 7.6 дюйма – как на планшете. Камера спрятана под ним: когда она используется – отверстие видно, когда не используется – оно совершенно незаметно и не мешает просмотру контента на экране.
Водонепроницаемость IPX8 – телефоны защищены от ежедневных возможных попаданий воды. Такая защита впервые появилась в складных смартфонах.
Смартфон Galaxy Z Flip3
"Наш самый стильный смартфон! Мы создали Galaxy Z Flip3, чтобы заявить о себе! В сложенном виде у него утонченный корпус и компактный дизайн. Он легко поместится в задний карман джинсов", – заявила представитель Samsung Кристина Бартон.
Когда телефон закрыт – перед вами внешний экран с фронтальной камерой. Внешний экран в четыре раза больше, чем ранее, съемка фото и видео доступна без раскрытия смартфона.
Когда телефон открыт – его можно поставить на горизонтальную поверхность и делать снимки себя или компании – чтобы все попали в кадр и не было "снимающего". Причем устройство в режиме Flex автоматически сформирует композицию так, чтобы в кадр попали все действующие лица. Снимок можно сделать голосовой командой или с помощью Galaxy Watch.
Наушники Galaxy Buds2
Что нового? Активное шумоподавление уменьшает внешние шумы до 98%.
Аккумулятор. С включенным шумоподавлением наушники проработают 5 часов, с выключенным – до 7,5 часов. А футляр наушников сохранит работоспособность Buds2 до 20 часов.
Звонки. Заявлено, что с Buds2 можно делать звонки из шумных мест и собеседник будет отлично все слышать благодаря системе из трех микрофонов и приемника голоса. Наушники автоматически определяют нежелательные звуки и отсеивают их. Форма Buds2 защищает микрофон от ветра.
Какие цены и когда станут доступны
Какими будут цены для Украины? На презентации были озвучены цены новых наушников, часов и раскладных смартфонов компании.
Часы Galaxy Watch 4
от 6 999 грн
Часы Galaxy Watch 4 Classic
от 9 999 грн
Смартфон Galaxy Z Fold 3
от 54 999 грн
Смартфон Galaxy Z Flip 3
от 30 999 грн
Наушники Galaxy Buds2
3 999 грн
Когда? Все они будут доступны в Украине с 22 сентября.