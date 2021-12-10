Нова зона конфликта: США и Китай наращивают вооружение вокруг Луны

США и Китай наращивают космическое вооружение

Космические силы США и Китай уже начали расширять свои вооруженные силы в окололунном пространстве.

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По данным Университета Пердью, годовой доход космической отрасли составляет 350 млрд долларов и может даже вырасти до 3 трлн долларов в течение следующих 30 лет, пишет Space.

При этом космические агентства нацелены не только на поверхность Луны, они также исследуют окололунное пространство между Землей и Луной.

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Ухудшение отношений между странами, ослабление контроля над вооружениями открыли новую дверь для крупной милитаризации, считает Дэниел Деудни из Университета Джона Хопкинса.

К этому также привел распад режима Договора по космосу. По его мнению, теперь военные должны начать мыслить в суперглобальных терминах, охватывающих не только Землю, но и космос.

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Сейчас есть все основания полагать, что мы увидим размещение космического оружия на орбите, между Землей и Луной, и также это будет наиболее заметно на самой Луне.

Напомним, ранее Космические силы США пожаловались, что Китай и Россия постоянно атакуют их спутники.