Не смотрите вверх: ученые сравнили атаку Марса и Земли астероидами

Ученые исследуют, как часто на Марс и Землю падали астероиды
Новое исследование Университета Кертина подсчитало все ударные кратеры, чтобы предсказать будущие столкновения с астероидами.
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Поверхность Марса имеет множество кратеров из-за постоянных столкновений с астероидами на протяжении всей его истории, пишет The Science Times.
Долгосрочный поток астероидов, как выяснили ученые, в прошлом был постоянен в течение более 600 млн лет. Ученым еще предстоит выяснить, как часто космические камни падали на Красную планету.
Учитывая, что Марс находится так близко к поясу астероидов, неудивительно, что его постоянно бомбардируют космическими камнями.
Кроме того, ученые реконструировали процесс образования тектонических плит на Земле, чтобы увидеть ударные кратеры, которые могли вызвать ее образование.
Исследование показало, что астероиды размером от 5 метров до 1 километра могли столкнуться с Марсом, в то время как кратеры Земли образовались в основном из-за тектонического движения.
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