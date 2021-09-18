Не протолкнуться: установлен рекорд по количеству людей в космосе

Экипаж миссии Inspiration4 / Фото: REUTERS

Запуск миссии Inspiration4 довел количество людей в космосе до 14 человек, что на одного больше, чем предыдущий максимум.

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Эти 14 человек находятся на трех разных космических кораблях. Команда Inspiration4 – Джаред Айзекман, Хейли Арсено, Сиан Проктор и Кристофер Семброски – перемещаются вокруг Земли в капсуле SpaceX Crew Dragon.

На Международной космической станции в настоящее время находятся семь человек: астронавты NASA Шейн Кимбро, Меган Макартур и Марк Ванде Хай, российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий, Акихико Хосидэ из Японии и Тома Песке из Европейского космического агентства.

А китайские астронавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо живут на борту Тяньхэ, основного модуля планируемой китайской космической станции Тяньгун.

Накануне космические туристы показали, чем занимаются на корабле Crew Dragon – первые фото. Экипаж должен вернуться на Землю в выходные. Их капсула приводнится в Атлантическом океане.