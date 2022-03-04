Не грузит интернет? Как облегчить нагрузку на мобильную сеть

Украинцы черпают информацию с помощью смартфонов / Фото: REUTERS

С началом военных действий в Украине мессенджеры и новостные сайты стали главными источниками информации.

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Но в то же время это создает повышенную нагрузку на наши сети, из-за чего данные загружаются все медленнее пропадает сеть и так далее.

Чтобы не перегружать мобильную сеть, Минцифры просит:

1️ . Всегда по возможности подключаться к домашней Wi-Fi сети

Всегда по возможности подключаться к домашней Wi-Fi сети 2. Выключать функцию автоматической загрузки мультимедиа на телефонах

Как это сделать

Во многих мессенджерах путь к ним одинаков, только названия глав несколько отличаются.

Зайдите в "Настройки" вашего мессенджера:

Выберите "Данные и хранилища" или "Медиафайлы"‎:

Выключите опцию "Фоновая загрузка"‎;

В разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа"‎.

Как это сделать в Telegram, смотрите в видео