NASA резко прервало трансляцию из космоса, когда возле Солнца появилось НЛО

Возле Солнца заметили неизвестный объект / Фото: Коллаж: Сегодня

Специалист по внеземным цивилизациям и автор специализированного канала на YouТube Скотт Уоринг заявил, что NASA скрыло конкретный регион Солнца и закрыло веб-сайт "на техническое обслуживание", когда в эфир попало НЛО.

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Под неопознанным летающим объектом он имеет в виду неизвестный черный куб, появившийся из ниоткуда во время веб-трансляции Солнца.

Небольшой объект кубической формы появляется примерно на две секунды в правом нижнем углу Солнца, пишет sciencetimes.com.

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Уоринг уверен, что новое событие доказывает причастность NASA и Солнечной и гелиосферной обсерватории к сокрытию информации об НЛО.

По словам Уоринга, космические агентства пытаются скрыть черные кубы, путешествующие в космосе к нашему Солнцу и обратно.

Интересно, что теория Уоринга получила широкую поддержку в Сети, но нашлись и те, кто не верит в теории заговора.

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"Если вы думаете, что кто-то может скрыть что-то настолько большое, когда есть бесчисленное множество астрономов-любителей с телескопами, вы сошли с ума", – пишет один из комментаторов.

Ранее мы писали, что жуткое явление в небе над Аляской напугало местных жителей. Пользователи Сети принялись придумывать различные теории заговора, но все их фантазии разрушились после заявления военных.