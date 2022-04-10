На улице миллиардеров завершили строительство самого тонкого в мире небоскреба: как он выглядит

"Башня Стейнвей" находится прямо перед Центральным парком в Нйью-Йорке / Фото: Dezeen

В Нью-Йорке официально завершили строительство гигантского небоскреба "Башня Стейнвей" высотой 435 метров, который одновременно является самым тонким в мире и вторым по высоте в Западном полушарии.

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Расположенная на "улице миллиардеров" в центре Манхэттена, башня имеет соотношение высоты к ширине 24:1, что делает ее самым тонким небоскребом в мире, сообщает dezeen.com.

О строительстве небоскреба было объявлено в 2013 году, а в следующем году строительство было заложено, но в 2017-м строительство остановилось по финансовым причинам. По словам застройщика, здание построено из самого прочного в мире бетона.

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Здание сужается к плоскому краю на вершине. Его восточный и западный фасады облицованы терракотовой плиткой с бронзовыми вставками, а стеклянные навесные стены обращены к Центральному парку на севере и Нижнему Манхэттену на юге.

Нетрудно догадаться, что стоимость жилья в этом небоскребе будет космической. По информации New York Times, 150 квартир будут стоить от 875 000 долларов за студии до 8 миллионов долларов за апартаменты с четырьмя спальнями. Цены на пентхаусы пока не публикуются.

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А еще интересную фразу проронил представитель компании застройщика на вопрос о стоимости входа на смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на Центральный парк: "Вы должны купить или арендовать квартиру".