Поверхность Марса живая: ученые сделали неожиданное открытие

Летом на Марсе движутся песчаные дюны

Исследователи Марса давно изучили рябь на песке, которая образовалась под воздействием ветра. Их считали неактивными, но теперь обнаружили движение.

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Это говорит о том, что поверхность Марса живая и меняется, пояснили ученые – некоторые из волн перемещаются на 9,6 метра, пишет SciTechDaily.

С помощью космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter удалось выяснить, что за год они двигаются всего за 22 дня полярного лета.

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Рябь на песке на поверхности Марса имеет высоту от 1 до 2 метров, а расстояние между песочными волнами составляет от 5 до 40 м.

Для сравнения, высота самих песчаных дюн на Марсе достигает сотни метров и расстояние между ними колеблется от 100 до 300 м, однако они неактивны.

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Сложности в изучении форм рельефа на севере Марса добавляет то, что на Красной планете продолжительная полярная зима.

В это время регион покрывается углекислым газом и водяным льдом. Тогда песчаные волны не двигаются, но летний ветер потом компенсирует этот период бездействия.