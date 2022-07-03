На чистом водороде: первый тяжеловоз выходит в серийное производство в Великобритании

Компания TEVVA представила первый тяжелый грузовой автомобиль (HGV), работающий на водороде / Фото: Express.co.uk, istockphoto.com

Компания TEVVA представила первый тяжелый грузовой автомобиль (HGV), работающий на водородных топливных элементах. Он будет полностью изготовлен, спроектирован и запущен в серийное производство в Великобритании.

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Водородные системы обеспечат заряд электрических батарей, что позволит грузовику перевозить более тяжелые грузы на гораздо большие расстояния. По данным компании, эти большегрузные автомобили весят 7,5 тонны и могут преодолевать расстояние до 310 миль, используя конструкцию, которая, по их мнению, может подойти "подавляющему большинству операторов автопарков в различных отраслях и секторах".

По мере развития технологий водород все чаще рассматривается как более привлекательное топливо, особенно для более тяжелых транспортных средств, таких как автобусы и грузовики. Помимо нулевых выбросов, водородные элементы также имеют более высокую плотность энергии, чем литий-ионные электрические батареи и дизельные двигатели.

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