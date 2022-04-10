"Мрию" не уничтожили: еще один Ан-225 нашелся в Германии

У легендарной "Мрии" есть "младший брат" в Германии / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрия" был уничтожен оккупантами в Гостомеле 25 февраля.

Тем не менее, несмотря на то, что "Мрия" была построена в единственном варианте, в мире остается еще один экземпляр легендарного детища Антонова и находится он в Германии.

Реклама

Правда, это не полноценный самолет, а подробная копия Ан-225 в масштабе 1 к 16, построена инженером Михаэлем Шпейером.

Длина немецкой "Мрии" составляет 5,3 метра, а размах крыльев – 5,8 метров. Для сравнения, оригинал был в длину 84 м, а размах крыльев – 88,4 м.

Реклама

Модель "Мрии":

Оригинальный самолет:

Реклама

Самолет оснащен двумя бензиновыми двигателями и четырьмя электровентиляторными двигателями. А недавно в Гостомеле запустились двигатели уничтоженной "Мрии".

Он неоднократно выставлялся напоказ на различных авиашоу, где радовал глаз любителей аэронавтики.

Мы не сомневаемся, что после окончания войны сможем отстроить не только Украину, но и снова увидим всеми любимую "Мрию" в действии. А пока полюбуйтесь, как летает ее уменьшенная копия.

Добавим, что в Украине уже открыли сбор средств на восстановление самого крупного грузового самолета в мире. Для этого понадобится от 700 миллионов до одного миллиарда долларов.