Meta создаст цифровые копии людей и загрузит их в метавселенную

Meta собралась копировать людей для метавселенной / Фото: Getty Images

Компания планирует создать гаджеты, отслеживающие выражения лиц, движения глаз и позы игроков в цифровом мире.

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Цель компании – создать трехмерные копии людей, мест и вещей, настолько гиперреалистичных и тактильных, что они неотличимы от настоящих, пишет Daily Mail.

Патент на "носимую магнитную сенсорную систему" ​​описывает использование различных устройств на теле для сбора биометрических данных пользователя.

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Изображения включают повязку на голову с искусственной реальностью, очки дополненной реальности и перчатки с датчиками.

Так, очки с электронным дисплеем обеспечивают отдельные изображения для каждого глаза, а гаджет на голове сможет отслеживать ее движения.

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Перчатки получат гарнитуру виртуальной реальности, вероятно, Oculus, и будут иметь тактильные функции.

Гаджеты получат разные формы – резинки для волос, ремни, браслеты и так далее.

В другом патенте описывается создание аватаров. Устройство на голове пользователя сделает его 3D-изображения и загрузит их в метавселенную.

Интересно, что документ включает в себя рисунки пользователя с устройством, которое превращает его в рыцаря метавселенной, который носит меч и носит доспехи.

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