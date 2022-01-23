Meta создаст цифровые копии людей и загрузит их в метавселенную

Meta собралась копировать людей для метавселенной / Фото: Getty Images
Компания планирует создать гаджеты, отслеживающие выражения лиц, движения глаз и позы игроков в цифровом мире.
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Цель компании – создать трехмерные копии людей, мест и вещей, настолько гиперреалистичных и тактильных, что они неотличимы от настоящих, пишет Daily Mail.
Патент на "носимую магнитную сенсорную систему" описывает использование различных устройств на теле для сбора биометрических данных пользователя.
Изображения включают повязку на голову с искусственной реальностью, очки дополненной реальности и перчатки с датчиками.
Так, очки с электронным дисплеем обеспечивают отдельные изображения для каждого глаза, а гаджет на голове сможет отслеживать ее движения.
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Перчатки получат гарнитуру виртуальной реальности, вероятно, Oculus, и будут иметь тактильные функции.
Гаджеты получат разные формы – резинки для волос, ремни, браслеты и так далее.
В другом патенте описывается создание аватаров. Устройство на голове пользователя сделает его 3D-изображения и загрузит их в метавселенную.
Интересно, что документ включает в себя рисунки пользователя с устройством, которое превращает его в рыцаря метавселенной, который носит меч и носит доспехи.
Ранее мы писали:
- Пользователи Twitter теперь могут установить на аватар NFT из своей коллекции, но это нововведение разозлило Илона Маска, который назвал его раздражающей чушью.
- Также мы писали о том, почему метавселенная стала топ-событием 2021 года, и как весь мир – кроме, возможно, Маска – затянуло в поезд из The Sims.
- Кроме того, в ноябре 2021 Meta показала работу тактильной перчатки для виртуальной реальности.