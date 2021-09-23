Меньше, чем в России: cколько в Украине нужно собирать на новый iPhone 13

В Украине на новый iPhone 13 можно насобирать за 41 день

Презентация 13-го iPhone состоялась 14 сентября – были представлены четыре модели с разными версиями комплектации.

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Чтобы купить новенький iPhone 13 в популярной комплектации с 128 Гб встроенной памяти, в Украине нужно отдать около 30 тысяч грн.

Издание moneysupermarket подсчитало, сколько времени нужно работать в разных странах, чтобы купить iPhone 13.

iPhone 13 появился в продаже в Украине

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Для своего расчета аналитики брали среднюю годовую зарплату в стране и делили на количество рабочих часов, но без учета затрат на питание и другие расходы.

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Быстрее всех купить iPhone 13 могут в Швейцарии, где заработать на новенькую модель можно всего за 34 часа.

А дольше всех придется попотеть на Филиппинах – на новый айфон нужно будет собирать на протяжении 775 часов – это примерно 97 дней, или более 3 месяцев.

В Украине средняя зарплата составляет 14 345 грн, а продолжительность рабочего дня, согласно ст. 50 КЗоТ, не может превышать 40 часов в неделю.

Получается, что у нас на новый iPhone 13 нужно собирать на протяжении 333 часов – это примерно 41 рабочий день.

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