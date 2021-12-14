Майнеры добыли 90% всех биткоинов мира: когда они закончатся

Майнеры добыли почти все биткоины мира / Фото: Pixabay
Около 18,9 млн монет из максимального предложения в 21 млн сейчас находятся на открытом рынке.
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Добыча последних 10% при этом не ожидается раньше февраля 2140 года, пишет Business Insider.
Между тем, примерно 20% биткоинов были "потеряны", и их уже невозможно восстановить. Это около 3,7 млн биткоинов.
Е еще около 1 млн принадлежит Сатоши Накамото – таинственному создателю криптовалюты. Так что маловероятно, что на открытом рынке когда-либо будет в обращении 21 миллион монет.
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Хотя выпущенный биткоин может быть продан на рынке, большая часть людей не хочет этого делать. Многие стремятся дождаться, пока валюта достигнет полной монетизации.
Что касается курса, биткоин упал 14 декабря на 5,8% до уровня чуть ниже 48 тыс. долларов, продолжая недавний нисходящий тренд.
Напомним, ранее эксперт объяснил влияние пандемии COVID-19 на крипторынок.