Математик, подозреваемый в педофилии, написал самую популярную детскую книгу – история дня за минуту

Льюис Кэрролл написал самую популярную детскую книгу / Фото: Коллаж: Сегодня
Мистер Доджсон был серьезным философом и математиком (профессор Оксфорда, на минуточку). Возможно, именно поэтому манера изложения Льюиса Кэрролла не похожа ни на один из существовавших стилей. Итог: книги получились занимательными не только для детей, но и взрослых.
В активе Кэрролла есть еще роман, фантастическая поэма, познавательные книги. Но бремя славы легло на "Алису". Книги экранизировали десятки раз (первый – в 1903-м), в том числе и с участием звезд Голливуда, а в 1999 году по мотивам повествования была поставлена рок-опера. А сама история Алисы стала самой популярной в детской литературе.
Писатель-математик был левшой, страдал заиканием, часто болел, отчего в лечебных дозах принимал опиум.
А еще Кэрролл был закоренелым холостяком, обожал фотографировать, особенно маленьких девочек. Со многими из них вел переписку. Эти увлечения породили слухи о его педофилии. Но последние исследования показали, что большинство его "маленьких" подруг были старше 14 лет. А в письмах ничего непристойного не нашли. Как и в воспоминаниях его современников.
Секрет псевдонима "Льюис Кэрролл"
Еще будучи студентом, будущий писатель сочинял стихи и рассказы, отсылая их в журналы под псевдонимом "Льюис Кэрролл". Он образован из настоящих имён автора – Чарльз Лютвидж (Charles Lutwidge), которые являются соответствиями имён Карл (лат. Carolus) и Людовик (Ludovicus). Доджсон выбрал другие соответствия этих же имён и поменял их местами.
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