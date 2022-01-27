Лягушке отрастили ампутированную лапу: на очереди человек

Лягушке отрастили функциональную ногу
Лекарство вводили лягушке в течение суток, сама регенерация заняла 18 месяцев, что стало значительным шагом вперед для регенеративной медицины.
Читайте также: Илон Маск готовится вживлять чипы в людей
В будущем лекарства можно будет использовать для включения способностей к регенерации у пациентов-людей для восстановления тканей или органов, пишет The Guardian.
Кто может регенерировать
Как объяснили ученые, эксперимент показал, что лягушки, другие животные и люди могут иметь дремлющие регенеративные способности, которые можно активировать.
Многие существа способны полностью регенерировать по крайней мере некоторые конечности – например, саламандры, морские звезды, крабы и ящерицы.
А плоских червей можно даже разрезать на части, каждая из которых реконструирует целый организм.
Почему у людей не отрастают ноги
У людей тоже есть некоторые способности к регенерации: печень может вырасти до полного размера после того, как ее разделили пополам, а у детей даже могут вырасти кончики пальцев.
Однако у человека невозможно восстановить потерю большой сложной конечности никаким естественным процессом.
Быстрое образование рубцовой ткани, которое защищает человека от кровопотери, инфекции и смерти, также препятствует повторному росту.
Как регенерировать человека
Тем не менее, эксперимент на лягушке смог приостановить образование рубцовой ткани и регенерировал конечность, которую она может использовать для плавания.
Покрытие открытой раны жидкой средой с правильным коктейлем лекарств может дать необходимые сигналы для запуска регенеративного процесса и у людей, думают исследователи.
Ранее мы писали:
- Напомним, около месяца назад человеку впервые в мире успешно пересадили сердце свиньи.
- Кроме того, ученые из Германии разработали прототип невероятных очков с инфракрасным спектром, которые позволят незрячим видеть.
- Тем временем экспериментальное лекарство от рака неожиданно оказалось средством для похудения.