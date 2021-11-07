Лучший смартфон по соотношению цена-качество: эксперты определили победителя

Определены лучшие смартфоны по соотношению цена-качество

Метод подсчета AnTuTu очень прост и понятен: это текущий балл Antutu разделенный на стоимость аппарата.

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Составители рейтинга не стали смешивать бюджетные и флагманские модели, ведь в этом случае показатели были бы необъективными.

Они выделили пять ценовых категорий:

0-1999 юаней (0-8200 грн) 2000-2999 юаней (8200 – 12 200 грн) 3000-3999 юаней (12 200 – 16 300 грн) 4000-4999 юаней (16 300 – 20 400 грн) Более 5000 юаней (более 20 400 грн)

На удивление в предфлагманских категориях победу отпраздновали смартфоны Meizu.

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Meizu 18 стал первым в рейтинге телефонов стоимостью 3000 – 3999 юаней, существенно опередив iQOO 8. Третье место досталось OnePlus 9RT.

В сегменте 4000 – 4999 юаней победа досталась Meizu 18 Pro. Второе место у iQOO 8 Pro, третье – у OPPO Find X3 Pro, пишет mydrivers.com.

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Стоит отметить, что для расчета брались китайские цены с учетом скидки на Double 11. В Украине эти модели стоят существенно дороже. Для примера, Meizu 18 в Поднебесной стоит 3179 юаней (около 13 тысяч грн), в Украине – 19 964 грн.

У модели Pro разница еще больше: 16 700 на украинские деньги в Китае и 25 116 грн в Украине.