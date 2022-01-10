Летающий рюкзак за спиной: создан робот-спасатель в костюме железного человека

Робот-андроид вытащит людей из-под завалов

Небольшой человекоподобный робот, названный iCub, будет летать с помощью двигательного рюкзака.

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В ладонях андроида будут системы, позволяющие ему контролировать мощность и направление, пишет ladbible.

Специалисты надеются, что размер и двигательные способности робота позволят ему достигать мест, недоступных для людей или дронов.

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При высоте 104 см iCub имеет размер пятилетнего ребенка. Он может ползать на четвереньках, ходить, сидеть и манипулировать объектами с помощью рук.

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На сегодняшний день построено более 40 роботов, которые доступны в лабораториях по всему миру, в Европе, США, Корее, Сингапуре, Китае и Японии.

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Чувствительная кожа всего тела робота позволит ему физически взаимодействовать с окружающей средой, в том числе с людьми.

В дальнейшем он сможет, например, поддерживать спасателей во время стихийных бедствий. Спасатель весит 30 кг или 33 кг с аккумулятором и имеет две камеры и два микрофона.

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Напомним, ранее Инженеры собрали беспилотный трактор, управляемый смартфоном.