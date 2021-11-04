Летающий автомобиль впервые получил сертификат безопасности

Летающий автомобиль SD-03 получил сертификат безопасности. Фото: skydrive2020.com

SkyDrive впервые представил прототип летающего автомобиля в 2018 году, а в прошлом году он успешно провел свой первый пилотируемый испытательный полет.

Последняя версия летающего автомобиля SkyDrive называется SD-03. Он оборудован восемью пропеллерами и развивает максимальную скорость 48 км/ч для поездок продолжительностью до 10 минут.

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Как выглядит SD-03

Сертификат безопасности подтверждает, что конструкция, прочность и характеристики соответствуют необходимым требованиям безопасности и защиты окружающей среды.

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На данный момент грузовые дроны компании, которые могут нести полезную нагрузку более 30 кг, уже используются на рабочих площадках в Японии. А к 2025 году SkyDrive намерен запустить службу летающих такси, сообщается на сайте организации.