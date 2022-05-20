Ледяные гиганты "наступают на пятки" – почему следующая флагманская космическая миссия будет не на Марс

Следующая флагманская космическая миссия будет на ледяной гигант - Уран / Фото: unsplash.com, spacenews.com

Ледяные гиганты – так ученые называют планеты Уран и Нептун, единственный класс планет в Солнечной системе, у которого не было специального орбитального тура. Учены собираются исправит ситуацию: выиграл Урран, космическая миссия стоимостью 4,2 миллиарда долларов будет запущена в 2031 году.

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Впечатляющее зрелище: инфракрасная мозаика спутника Сатурна – Энцелада / Фото: spacenews.com

Руководители исследования заявили, что в ходе их обсуждений стало ясно, что в центре внимания следующей крупной флагманской миссии должны быть две наименее изученные планеты Солнечной системы, Уран и Нептун.

Обе планеты посетил только один космический корабль: "Вояджер-2", который пролетел мимо Урана в 1986 году и Нептуна в 1989 году. Ученые называют обоих "ледяными гигантами", поскольку они меньше газовых гигантов Юпитера и Сатурна, а внутри может быть смесь камня и льда.

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Это единственный класс планет в Солнечной системе, у которого не было специального орбитального тура, — сказал Робин Кануп из Юго-Западного исследовательского института, один из сопредседателей руководящего комитета исследования,- Понимание состава и свойств любой из них произвело бы революцию в нашем понимании систем ледяных гигантов и происхождения Солнечной системы.

Ключевым вопросом стал вопрос о том, отправлять ли миссию на Уран или Нептун. Здесь техническая готовность склонила чашу весов в пользу миссии на Уран.

Для Uranus Orbiter и Probe у нас есть жизнеспособная сквозная концепция миссии прямо сейчас на доступных в настоящее время ракетах-носителях, — сказал Кануп, – Для этой миссии не требуются новые технологии.

Миссия стоимостью 4,2 миллиарда долларов, которая будет запущена уже в 2031 году на ракете-носителе Falcon Heavy или аналогичной большой ракете-носителе, должна вывести большой космический корабль на орбиту вокруг Урана. Это поможет изучить ледяного гиганта, его спутников и колец, а также отправить зонд в атмосферу планеты.

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