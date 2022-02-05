Украинцы верят, что вскоре человечество колонизирует другую планету / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Полеты на другие планеты или даже галактики мы видели только в фантастических фильмах. Но украинцы уверены, что ступить на Марс мы сможем уже к концу текущего столетия.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus, который был сделан для "Сегодня".

31% респондентов ожидают, что люди впервые покинут Землю для колонизации другой планеты в текущем столетии, и еще 24% считают, что этого никогда не произойдет.

Интересно, что наибольшую уверенность высказали жители центральных областей Украины. Что-то знают?

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Кстати, чем моложе был респондент, тем больше он верил в то, что человечество переберется на другую планету.

Кто будет колонизировать Марс

Даже если Маску все удастся создать космический корабль, способный отправить людей на другую планету, нужно еще найти желающих бросить все ради мечты миллиардера.

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Илон Маск предлагает перебраться на другую планету / Фото: REUTERS

Согласно опросу, 21% жителей Украины готовы покинуть Землю ради колонизации другой планеты. Тяга к приключениям больше выделяется у молодого поколения и мужчин. Кстати, ранее Илон Маск наехал на ООН из-за рождаемости – ему нужны колонизаторы.