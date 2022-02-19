Как украинец получил в космосе "свои" кометы – история дня за минуту

Первооткрыватель комет Клим Чурюмов родился 85 лет назад / Фото: Коллаж: Сегодня

Наш сегодняшний герой Клим Чурюмов появился на свет в Николаеве в многодетной советской семье. Закончил киевский железнодорожный техникум и госуниверситет им. Т. Г. Шевченко.

Получив диплом, изучал полярные сияния, ионосферу, земные токи, разрабатывал астронавигационную аппаратуру для космических ракет, участвовал в её испытаниях. После окончания аспирантуры занялся главным делом жизни, став охотником за "хвостатыми чудовищами". Наблюдения осуществлял из десятков мест планеты, за исключением Африки и Антарктиды.

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В одной из командировок в Алма-Ату аспирантка Светлана Герасименко зафиксировала на пленке неизвестный объект, который им удалось идентифицировать уже в Киеве как неизвестную комету, получившую название "Комета Чурюмова-Герасименко".

А в 1986-м – вторая удача: "Комета Чурюмова-Солодовникова".

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Клим Иванович – действительный член Нью-Йоркской академии наук, член Международного и Европейского астрономических союзов.

Его имя носит малая планета № 2627.

А еще он – автор научно-популярных и детских книг.

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И именно с его подачи Международный астрономический союз присвоил ряду астероидов украинские имена: Кобзарь – в честь Т. Г. Шевченко, Каменяр – в честь И. Я. Франко, Сковорода – в честь Г. С. Сковороды, Боголюбов – в честь физика и математика Н. Н. Боголюбова, Кнушевия – в честь Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченка.

Космический зонд в роли такси

В марте 2004 г. с французского космодрома Куру стартовал межпланетный разведчик Rosetta, выполнявший роль такси для модуля Philae, которому предстояло спуститься на ядро кометы Чурюмова-Герасименко. Полет длился 10 лет.

Единственный случай в истории космических исследований: Чурюмов не только присутствовал на месте старта, но и все эти годы регулярно комментировал течение событий на ТВ и в Сети.

Прикометился зонд по принципу "три посадки с двумя отскоками". И сразу же "заякорился", отстрелив специальный гарпун. Добытые данные позволят ученым приблизиться к раскрытию тайн формирования Солнечной системы. В частности, там обнаружены горные хребты, скалы, дюны, ущелья, ударный кратер. Но самыми загадочными оказались трехметровые холмы, названные "мурашками".

Комета удостоена статуса самой изученной.

Мистическая смерть

"Комета – как капсула времени. Она хранит информацию с далеких времен, когда Солнце было молодое, а Земля только зарождалась", – утверждал Чурюмов.

Космический холод по коже: модуль Philae по команде с Земли спикировал на комету 30 сентября 2016-го, а через две недели ученого не стало...

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