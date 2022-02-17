Искусственный интеллект научили флиртовать и дразниться

ИИ уже научился флиртовать, но синтетическую речь все равно узнают

Компания говорит, что ключом к ее продвижению является включение неречевых звуков, вроде вздохов или насмешки, в звук.

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Стартап обучил свои модели ИИ воссоздавать полускрытый смешок и короткие вздохи, которые придают реальной речи биологическую достоверность, пишет The Verge.

Качество голосов, генерируемых искусственный интеллект, в последние годы быстро улучшилось, но все еще есть аспекты человеческой речи, которые не поддаются синтетической имитации.

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Выбрав тему любви, компания попыталась создать кокетливый ИИ, но слушатели все равно замечают странные промежутки между словами и синтетический оттенок в произношении.

Эмоциональные варианты выражения включают гнев, страх, грусть, счастье и радость, теперь еще и кокетство, застенчивость, поддразнивание и хвастовство.

Можно регулировать высоту голоса, увеличивать или уменьшать интенсивность подачи, а также вставлять небольшие неречевые вокализации, такие как смех и дыхание.

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