iPhone 6 Plus перед Новым годом превратится в винтаж

iPhone 6 Plus станет винтажным продуктом / Фото: Getty Images

iPhone 6 Plus станет официальным раритетом в последний день 2021 года, что означает, что прошло более пяти лет с момента прекращения его продаж.

Магазины и авторизованные поставщики услуг продолжают предлагать ремонт старинных продуктов на срок до семи лет при условии наличия запчастей, пишет MacRumors.

Реклама

Что касается программного обеспечения, Apple уже отказалась от поддержки iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

Выпущенные в 2014 году телефоны были двумя из самых популярных смартфонов, которые Apple когда-либо продавала.

Реклама

Хотя производство iPhone 6 Plus было прекращено в 2016 году, iPhone 6 оставался доступным в розничных магазинах в отдельных регионах как минимум до 2018 года.

iPhone 6 и iPhone 6 Plus были первыми устройствами с поддержкой Apple Pay и другими ключевыми функциями, включая чип A8 и улучшенные камеры.

Они обладали 4,7-дюймовыми и 5,5-дюймовыми дисплеями, о которых давно мечтали покупатели. Цены начинались с 649 долларов.