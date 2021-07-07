Илон Маск пожаловался на сложности в создании беспилотных авто

Илон Маск в недавнем посте в своем Twitter признался, что создавать автопилоты – сложней чем ожидалось

Илон Маск - икона современных технологий / Фото: ixbt.com

Илон Маск признался в своём посте в Twitter, что проектирование и выпуск беспилотных автомобилей оказался гораздо сложней, чем он предполагал. Пожалуй, создатель летающего автомобиля AirCar полностью с ним согласился бы.

Он так же признал, что недооценил количество мелочей, которые нужно учитывать во время разработки полноценных серийных автомобилей. На этапе создания прототипов инженеры позволяют себе опускать многие важные конструктивные особенности чтобы перейти к основным тестам. А вот при создании дорожной версии приходится фактически перебирать каждый винтик автомобиля.

Но Илон не привык сдаваться и закончил пост фразой "Ничто не имеет больше степеней свободы, чем реальность". Возможно, он имел в виду поиск новых решений там, где ранее этого не делал никто.

При этом он все же подтвердил выход нового автопилота Full Self-Driving v9 для нынешних моделей Tesla и нового поколения, которое уже проходит тесты.

Многие фанаты Маска поддержали его в комментариях и сказали, что всё равно верят в то, что Илон быстро найдёт выход из ситуации – как всегда.

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