Hubble показал туманность-вуаль, порожденную взрывом огромной звезды

Туманность Вуаль включает в себя несколько туманностей поменьше / Фото: Wikipedia

Туманность Вуаль настолько велика, что покрыла бы площадь, в шесть раз превышающую размер Луны.

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По словам ученых, это остаток сверхновой, также известный как Колдуэлл 34. Туманность произошла от взрыва звезды, которая примерно в 20 раз массивнее нашего Солнца.

Космический объект имеет еще два названия – Петля или Рыбачья Сеть, и располагается в созвездии Лебедя на расстоянии примерно 2400 световых лет от нас.

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Звезда, породившая туманность, взорвалась примерно 5-8 тысяч лет назад. Вуаль настолько велика, что ее части считаются отдельными туманностями с интересными названиями.

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Например, западная дуга называется Ведьминой метлой, треугольник на Северо-Западе – треугольником Пикеринга, север восточной дуги – Щукой, а юг восточной дуги - Сетью.

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Напомним, ранее Hubble показал снимок туманности, которая раскрывается как огромный бутон цветка.