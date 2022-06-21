"Хет-трик" от SpaceX : 3 космических полета меньше чем за двое суток – сделано

SpaceX выполнила "хет-трик" космических полетов менее чем за два полных дня / Фото: Коллаж: Сегодня, interestingengineering

SpaceX запустила и посадила 3 ​​ракеты за 36 часов: последний запуск состоялся в воскресенье, 19 июня, когда двухступенчатая ракета Falcon 9 стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Также мы писали, что перед этим Илон Маск уволил сотрудников SpaceX, открыто его критиковавших. Так, Falcon 9 стартовал последним в тройке в 04:27 по восточному поясному времени (04:27 по Гринвичу), выведя на орбиту спутник связи, разработанный Globalstar. Плотный график запусков продолжится в ближайшие месяцы, и SpaceX все таки надеется отправить на орбиту свою полностью многоразовую ракету Starship в июле.

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Ракета первой ступени, использовавшаяся для миссии Globalstar, совершила вертикальную посадку на беспилотный корабль SpaceX у побережья Флориды примерно через десять минут после старта. Спутник был выведен на орбиту через 1 час 50 минут после запуска. Запуск спутника Globalstar стал третьей миссией SpaceX за чуть более 36 часов.

Ранее 7 июня частная космическая фирма запустила 53 интернет-спутника Starlink из Космического центра Кеннеди НАСА во Флориде, а 18 июня запустила радиолокационный спутник для немецких военных с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

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двухступенчатая ракета Falcon 9 стартовала со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде / Фото: interestingengineering

Также стоит отметить, что пятничная миссия Starlink установила рекорд повторного использования для SpaceX. Первая ступень Falcon 9, которая вывела на орбиту последнюю партию интернет-спутников, запустилась и приземлилась на Землю в 13-й раз.

Ранее мы еще писали, что NASA против Илона Маска: агентство заявило, что Starship взорвется прямо на старте.