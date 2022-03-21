Хакеры Anonymous поставили ультиматум компаниям, отказавшимся уйти из России

Anonymous пригрозили компаниям, кото отказался уйти из России / Фото: Коллаж: Сегодня

Более 300 международных компаний объявили об уходе из России в качестве санкций против политики Кремля.

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Но в то же время около 50 компаний с мировым именем продолжают работать в РФ, несмотря на всеобщее негодование.

Хакеры решили взять ситуацию в свои руки и принудить компании прекратить зарабатывать деньги на крови. Они дали 48 часов компаниям, чтобы свернуть свой бизнес в РФ, иначе их сайты будут взломаны. Вместе с этим хакеры пригрозили слить конфиденциальные данные компаний.

Ранее мы писали, что Anonymous взломали сайт "Росатома" и передали привет Путину. Хакерская группа взломала сайт российской государственной корпорации по атомной энергии и слила гигабайты данных.

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Кстати, в Украине создали онлайн-игру для борьбы с Россией – можно атаковать врага не выходя из дома.