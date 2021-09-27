Google отпраздновал собственный день рождения особенным дудлом

Google празднует день рождения

Хотя Google, как компания, технически была основана 4 сентября 1998 года, а история поисковой системы на самом деле начинается с 1996 года, компания выбрала 27 сентября, чтобы отпраздновать свой день рождения.

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Целью основателей – Сергея Брина и Ларри Пейджа – было создание поисковой системы для невероятно большого набора информации, которым быстро становился Интернет, пишет 9to5google.com.

Google Doodle – тематические рисунки Google – своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице поисковика.

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Google начал создавать тематические "дудлы" в августе 1998 года в честь фестиваля Burning Man, случилось это за несколько дней до основания компании.

Первый дудл от Гугла:

В некоторых странах Google также отмечает свое 23-летие специальными предложениями в Google Store, предлагая своим пользователям скидку на покупку Pixel 6, который будет представлен предположительно в следующем месяце.