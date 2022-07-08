Главный недостаток устранен – в сеть просочились данные о будущей модели Samsung Galaxy Watch 5

Короткое время автономной работы было главным недостатком Samsung Galaxy Watch 4, в следующей модели недостаток уже устранен / Фото: freepik.com, www.cnet.com

Cледующая модель умных часов Samsung Galaxy Watch 5 обещает иметь датчик температуры, более длительное время автономной работы и обновленный дизайн. Ведь умные часы 4-го поколения, хоть и имеют много функций, но обладают главным недостатком: коротким временем автономной работы.

Также мы писали, что Мета готовит перевод с 200 языков – это не предел для ИИ. В версии Samsung Galaxy Watch 4 много чего есть. Некоторые из их самых больших преимуществ включают в себя широкий спектр функций отслеживания состояния здоровья, высокую производительность, стильный дизайн и новейшее программное обеспечение Wear OS.

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Но если слухи подтвердятся, Galaxy Watch 5 может устранить главный недостаток: время автономной работы. Ведь одним из недостатков Galaxy Watch 4 является относительно короткое время автономной работы, которое обычно составляет от одного до двух дней. Есть шанс, что это может измениться с выпуском Galaxy Watch 5.

Технический блог Sam Mobile утверждает, что обнаружил нормативную документацию, указывающую, что 40-миллиметровый размер Galaxy Watch 5 будет иметь немного большую емкость батареи, чем Galaxy Watch 4.

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Одним из недостатков Galaxy Watch 4 является относительно короткое время автономной работы, а в 5-й модели этого не будет / Фото: www.cnet.com

Более продолжительное время автономной работы сделает Galaxy Watch 5 более функциональным трекером сна, поскольку вам, возможно, не придется заряжать его каждую ночь. Это также помогло бы Samsung догнать Fitbit в этом отношении, поскольку его часы Sense и Versa 3 могут работать несколько дней без подзарядки.

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