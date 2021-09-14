Где и во сколько смотреть презентацию Apple

Apple сегодня представит новый iPhone / Фото: REUTERS

Трансляция презентации начнется в 20:00 по киевскому времени. Интересно, что она пройдет не в прямом эфире, зрителям покажут запись мероприятия. Причина – ковидные ограничения.

Где смотреть презентацию новинок Apple:

На официальном сайте Apple

В приложении TV

На приставке Apple TV

В Youtube

Что покажут

Источники утверждают, что сегодня нам покажут только iPhone 13 и Apple Watch Series 7. Презентация MacBook Pro и iPad пройдет немного позже, возможно, так же в сентябре.

Каким будет iPhone 13

iPhone 13 будет представлен 14 сентября

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Ожидается, что Apple предложит традиционную линейку из четырех устройств: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Версии Pro и Pro Max получат дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Alway-on display. Также в версии Pro ждут появления технологии ProMotion.

Смартфоны будут иметь уменьшенную "челку" и будут оснащаться однокристальным чипом Apple A15 Bionic. Он не будет отличаться от предыдущего, но должен быть немного резвее.

Также Apple решила пока отказаться от скандальной системы сканирования фото. После критики в компании пока решили отказаться от системы CSAM и взяли дополнительное время, чтобы собрать информацию и внести улучшения.