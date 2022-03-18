Европа отказалась сотрудничать с Россией в изучении Марса

ЕКА отказалось сотрудничать с Роскосмосом с миссией ExoMars / Фото: Wikipedia, Коллаж: Сегодня

Руководство ЕКА осудило действия России в Украине и выразило сожаление о человеческих жертвах и трагических последствиях агрессии против Украины.

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В организации признали невозможным сотрудничество с Роскосмосом по программе ExoMars, запуск которой планировался в 2022 году.

Генеральному директору компании поручили найти альтернативные варианты для продолжения деятельности программы, говорится на официальном сайте ЕКА.

ExoMars - совместная программа ЕКА и Роскосмоса по изучению Марса. По программе уже был осуществлен запуск автоматической межпланетной станции ExoMars -2016 и готовился запуск ExoMars-2022.

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Ранее мы писали, что Россия взяла в заложники британские спутники в ответ на разрыв контракта. Запуск партии спутников OneWeb на ракете носитель "Союз-2.1б", который должен был состояться 5 марта из космодрома Байконур, отменен по решению руководства компании.