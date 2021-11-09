Это фантастика! 50 лучших фото Земли из космоса

Пейзажи Земли из космоса / Фото: Twitter

В рамках мисси Песке провел в космосе почти 200 дней и все это время регулярно радовал красивыми видами нашей планеты. Снимками француз делился на своей странице в Twitter.

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Набралось более сотни, а мы решили выбрать 50 лучших фото, сделанные Тома Песке. К каждому снимку идет небольшой комментарий от автора.

ТОП-20 ФОТО ТОМА ПЕСКЕ

Лучшие фото Земли из космоса / Фото: Twitter

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ТОП-50 ЛУЧШИХ ФОТО ЗЕМЛИ

Не помню, где сделал этот снимок, но свет на пиках и впадинах создает хороший эффект.

Самое сильное полярное сияние за всю миссию. Это случилось над Северной Америкой и Канадой. Адское возбуждение, и мы летели прямо над центром кольца, по всему телу быстрые волны и пульсации.

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Западное побережье Франции. От Бордо до Ванна. Кажется, что побережье тает в Атлантическом океане.

Это может выглядеть как картина, но это цветные поля в Восточной Европе.

Я никогда не был в Австралии, но, увидев красоту пейзажей из космоса, определенно придется присмотреться.

Залив Морбиан. Я буду скучать по его видам из космоса, но постараюсь посетить, когда вернусь на Землю.

Облака над океаном. Очень распространенный вид из МКС, который мы чаще всего видим с высоты 400 км, и все же я никогда не устаю от этого.

Соленые озера на Крымском полуострове. Немного красочных видов.

Килиманджаро! Это самая высокая вершина Африки!

Доха, Катар, невероятная архитектура, это видно даже из космоса!

На материковой части Франции тоже есть очень красивая дюна Пилата, она даже самая большая в Европе.

Мир, созданный Фрэнком Гербертом в романе "Дюна", вполне может выглядеть как дюны Сахары.

Облака раскрылись как цветок, чтобы мы могли любоваться этими островами под ними. Спасибо, матушка-природа!

Мне нравится глубина, которую свет Луны придает этой фотографии, мы можем ясно видеть атмосферу между облаками и зелеными завитками северного сияния.

Плодородный район в пустынном районе у реки Амударья. Реки несут воду, а вода приносит жизнь и пищу.

Исследование полей в Канаде... это похоже на штрих-код или какое-то современное искусство, или, может быть, сбой... нет, мы не в Матрице.

Есть одна вещь, которую я заметил во время миссии – сельскохозяйственные поля и пастбища бывают самых разных форм и размеров.

Прекрасная геометрия между человечеством и природой в Испании.

Ночью граница между Индией и Пакистаном сияет, как шествие светлячков...

Киев. Вид из Космоса.

Добро пожаловать в выходные из космоса! Горизонты и облака.

Побережье Намибии так красиво контрастирует с синим Атлантическим океаном.

Еще больше безумно красивых пейзажей из Австралии, я вижу фракталы, акварели и многое другое!

Удивительные пейзажи Восточной Европы. Поля и города, кажется, заползли в пространства, созданные рельефом.

Это искусство или тест Роршаха? Это озеро в Иране напоминает мне бабочку... а, может, усы?

Еще одно северное сияние, но эта особенное, такое яркое.

Везувий и Неаполь . Горы всегда эффектнее снятые с небольшого угла, чем с идеальной вертикали, тогда рельеф более заметен.

Кажется, что сейчас каждое лето сопровождается дикими пожарами. Между пляжами, сверкающим морем и чистым небом, которые мы наблюдали из космоса, в моей памяти также останутся эти огни.

Невозможно говорить о лете, не вспоминая гигантские пожары... это в Калифорнии.

Заходящее солнце придает очень красивые пастельные тона ландшафту вдоль рек Рио-Парана и Рио-Уругвай.

Гибралтарский пролив: похоже, Марокко и Испания хотят прикоснуться друг к другу или защитить Средиземное море от волн.

Что мне делать ночью? Я пробую новые техники, чтобы увековечить и поделиться шоу.

Опять Анды. Этот регион между Перу, Чили и Боливией – бесконечный источник волшебных форм и ярких красок.

Невероятные формы и цвета в пустыне Садовской Аравии.

Река Сырдарья: извилистая река напоминает мне клубы дыма.

Красивый вид на Мексику из космоса.

Мальдивы под пеленой облаков. Вы можете увидеть столицу Мале и ее аэропорт, а также характерные формы его отелей или бунгало на берегу лагуны.

Ураган Ларри в Атлантике, отсюда он выглядит вдвое больше, чем Ида в прошлом месяце.

Красивый водоворот облаков в Средиземном море, облака над островами, облака над горами, облака над морем. Я уже говорил, что люблю облака?

Не знаю, почему его называют Красным морем, когда оно такое синее!

Несколько высоких вершин, освещенных последними лучами солнца, сияют яркими красками, прежде чем их окутает тьма.

Звездообразные узоры в Сан-Педро-Лимон, Боливия. Участки сухих тропических лесов были расчищены для сельскохозяйственных нужд.

Плотина Кархех в Иране. Меня очаровывают оттенки синего на этих фотографиях, контрастирующий с коричневой землей.

Невероятные пастельные тона Эль-Бурза, недалеко от Тегерана.

В сумерках океан купается в теплых тонах солнца.

Удивительные пейзажи в Австралии: соленые озера посреди страны.

Геоглифы Наски в Перу! Вы не можете увидеть их невооруженным глазом из космоса, но я прицелился в нужное место.

Побережье Танзании в солнечных лучах сверкает миллионами алмазов.

Это, конечно же, Эверест. Одна из вершин, которую сложнее обнаружить из космоса, учитывая необъятность Гималаев.

Трудно сказать с уверенностью, но мы летели над Колумбией, когда я сделал этот снимок, и я думаю, что это может быть Сьерра-Невада-де-Санта-Марта.