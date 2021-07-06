Эти приложения в телефоне воруют ваши пароли

Google и Dr.Web опубликовали список шпионских приложений. Их нужно удалить с телефона немедленно.

Google уже удалила опасные приложения из Play Market / Фото: Сегодня

В магазине Google Play Market в очередной раз нашли шпионские приложения, которые воруют пароли от Facebook и других социальных сетей. Их скачало 6 миллионов пользователей.

Первыми об этом сообщили специалисты известного антивируса "Dr.Web" – их служба безопасности составила список опасных приложений, которые нужно удалить с телефона прямо сейчас:

PIP Photo – редактор изображений от Lillians;

Inwell Fitness – фитнес-программа;

Horoscope Daily – астрологическая программа от HscopeDaily momo;

Horoscope Pi – астрологическая программа от Talleyr Shauna;

Rubbish Cleaner – приложение оптимизации системы от SNT.rbcl;

App Lock Manager – менеджер паролей от Implummet col;

Lockit Master – менеджер паролей от Enali mchicolo;

App Lock Keep – менеджер паролей от Sheralaw Rence;

Processing Photo – фоторедактор.

Все эти приложения тайно передавали разработчикам пароли от аккаунтов Facebook и некоторую персональную информацию.

6 млн человек скачало шпионские программы / Фото: Сегодня

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"Приложения работали в обычном режиме, без любых признаков утечки информации – это ослабило бдительность пользователей. Но для полного доступа к функциям программы и якобы отключения рекламы нужно было войти в свой аккаунт Facebook. В большинстве случаев именно желание отключить рекламу толкало пользователей на регистрацию через FB." – из заявления вирусных аналитиков Dr.Web.

Представитель сервиса Google Play подтвердил удаление этих программ из магазина и блокировку доступа разработчикам. Теперь они не смогут разместить свои приложения, но в подобных случаях мошенники просто открывают новую фиктивную компанию, немного меняют приложение и добавляют его с другим названием.

Мы рекомендуем нашим читателям отказаться от любых менеджеров паролей и программ очистки смартфона. Если они получат доступ к вашей информации – злоумышленники могут украсть даже пароли от банковских карт или личную переписку чтобы потребовать выкуп за возврат этой информации.

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