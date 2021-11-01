Два миллиарда за минуту: Xiaomi похвасталась феноменальным стартом продаж Redmi Note 11

Xiaomi отчиталась о старте продаж своей новой линейки смартфонов
Как сообщили в компании, всего за час было продано более 500 000 единиц линейки Redmi Note 11.
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Более того, Xiaomi также сообщила, что всего за 1 минуту и 45 секунд после начала продажи ей удалось продать продукции на сумму более 2 миллиардов юаней (около 310 миллионов долларов). Менее чем за час объем продаж удвоился, пишет gizmochina.com.
В линейке три модели – Redmi Note 11, Note 11 Pro и Note 11 Pro+.
|Note 11
|Note 11 Pro
|Note 11 Pro+
|Экран
|6,6'' (2400×1080) 90 Гц
|6,67'' (2400×1080) 120 Гц
|6,67'' (2400×1080) 120 Гц
|Процессор
|MediaTek Dimensity 810 5G
|MediaTek Dimensity 920 5G
|MediaTek Dimensity 920 5G
|Камера
|50 Мп+8Мп
|108Мп+8Мп+2Мп
|108Мп+8Мп+2Мп
|Фронтальная камера
|16 Мп
|16 Мп
|16 Мп
|ОС
|Android 11
|Android 11
|Android 11
|Батарея
|5000 мАч (33 Вт)
|5160 мАч (67 Вт)
|4500 мАч (120 Вт)
|Оперативная память
|4/8 Гб
|6/8 Гб
|6/8 Гб
|Хранение
|128/256 Гб
|128/256 Гб
|128/256 Гб
Стоимость базовой модели Redmi Note 11 4/128 Гб начинается со 187 долларов, а топовая модель в линейке – Redmi Note 11 Pro 8/256 Гб – стоит 359 долларов.