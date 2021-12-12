Дудл ко Дню фо от Google: что это за суп и почему он так популярен

Дудл посвящен популярнейшему супу фо

Doodle, проиллюстрированный художницей Люсией Фам из Ханоя, изображает фо, который впервые приготовили в провинции Нам Динь между концом XIX – началом XX веков.

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Это блюдо подается в виде ароматного супа, наполненного пикантным бульоном, мягкой рисовой лапшой, свежей зеленью и тонко нарезанным мясом, говорится в его описании.

День фо сделали праздником в 2018 году. Что отличает этот суп, так это продуманный процесс приготовления для получения многослойного вкуса и прозрачного бульона.

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Гугл посвятил дудл супу

В него входят такие ингредиенты, как жареный имбирь, семена фенхеля, звездчатый анис и корица для вареного бульона, бульон служит основой для ароматов и вкусов на любой вкус.

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Некоторые считают, что "phở" происходит от слова phấn, блюда из рисовой лапши. Традиционно фо – это блюдо для завтрака, которое продается в уличных киосках с едой. Его едят во всем мире.

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Напомним, ранее Google сделал дудл ко Дню пиццы в виде игры-головоломки.