Доставил дефибриллятор: дрон впервые в истории спас жизнь пациенту с остановкой сердца

Дрон спас жизнь мужчины, доставив ему дефибриллятор / Фото: Everdrone
В шведском городке Тролльхеттан в декабре 2021 года автономный дрон Everdrone доставил дефибриллятор, который помог спасти жизнь 71-летнему мужчине.
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Время от сигнала тревоги до того, как AED был благополучно доставлен к порогу места происшествия, составило чуть более трех минут, пишет everdrone.
Событие произошло утром 9 декабря: мужчина разгребал снег на подъездной дорожке, когда у него произошла остановка сердца.
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Мимо проезжал доктор Мустафа Али, который сделал вызов экстренной службы, уже буквально через три минуты над ним появился дрон с дефибриллятором.
После оказания первой помощи на месте пациент был доставлен в больницу, и сегодня он полностью выздоровел.
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Контекст.
- Ранее мы писали о том, что первый в мире дрон с лазерным оружием испытали в Турции.
- Кроме того, ученые создали дрона-сокола с когтями, чтобы хватать предметы и ветки.