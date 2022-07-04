Деликатес для каннибалов: создан бургер со вкусом человеческого мяса

Поддельное человеческое мясо - продукт шведской компании Oumph, и оно полностью из растительной основы / Фото: freepik.com

Шведская компания по производству искусственного мяса на растительной основе взяла на себя непрошенную и излишнюю задачу: они воссоздали вкус человеческого мяса в своих гамбургерах.

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Поддельное человеческое мясо было продуктом шведской компании Oumph! во время Хэллоуина в прошлом году. Таким образом, идея концепции заключалась не в том, чтобы побудить людей есть других людей, а в том, чтобы попробовать мясо на растительной основе.

То есть альтернативы каннибалам компания не предлагает. Скорее, они утверждают, что современные технологии позволяют им воссоздать вкус любого мяса на планете. Эксперимент с поддельным человеческим мясом, выпущенный ограниченным тиражом, был призван привлечь внимание тех, кто еще вообще не пробовал растительного мяса.



Идея пришла от рекламного агентства в Мадриде под названием LOLA MullenLowe and Oumph! которое, вероятно, произвел первый в мире бургер из искусственного человеческого мяса. Если вас все еще беспокоит название, мясо сделано из сои, грибов, пшеничного белка, растительных жиров и запатентованной смеси специй.

При разработке этого продукта никто не пострадал, — заявляет компания в дополнительном заявлении об отказе от ответственности.

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