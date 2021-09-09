Чтобы быть, как Instagram: Twitter тестирует новую функцию

Фото: REUTERS/Thomas White

Новая функция расширит визуальные медиа, встроенные в твиты, на всю ширину экрана мобильного телефона, пишет BBC.

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В настоящее время изображения имеют отступ рядом с фотографией профиля пользователя и занимают гораздо меньше места на экране.

Twitter заявил, что новый макет тестируется на платформе iOS, на Android обновление пока не планируется.

"Твиты от края до края занимают всю ширину ленты, поэтому вашим фотографиям, GIF-файлам и видео будет больше пространства", – объясняют в Twitter.

Какие еще изменения вводил Twitter в последнее время: