Человек, который спас детей от болезни-убийцы – история дня за минуту

Джонас Солк впервые провел массовое вакцинирование против полиомиелита / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1939 года работал не покладая рук. И уже в 1943-м добился успеха – вместе с Томасом Френсисом создал вакцину против гриппа, которой привили весь личный состав армии США.

А в 1948-м ученый объявляет войну главному в тот исторический период убийце детей – полиомиелиту (сотни умерших, тысячи парализованных по всему миру).

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Семь напряженных лет в лабораториях Мичиганского, Питтсбургского и Калифорнийского университетов – и препарат, стимулирующей в организме выработку антител, создан. Экспериментальная прививка – себе и трем своим детям. Все о’кей!

1955 год – привиты более 5000 учеников начальных классов. Следующий – массовая вакцинация. Результат: через пять лет уровень заболеваемости в США снизился на 96 процентов!

Не счесть наград, доставшихся на долю Солка. Но главная, пожалуй, это открытый им Институт биологических исследований при Калифорнийском университете, носящий теперь его имя.

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Почему не получил Нобеля?

Над созданием средства от полиомиелита одновременно работал не один ученый. В итоге пробное тестирование на людях первым осуществил Хилари Копровски в 1950 году.

Но пионер массовой вакцинации – Джонас Солк. Итоги работы Солка были столь впечатляющи, что мало кто сомневался: Нобелевская премия по медицине у него в кармане.

Однако случилось непредвиденное. Компания "Cutter Laboratories", выпускающая в числе четырех других вакцину, "закатала" в одну из партий неослабленный вирус.

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Успели уколоть 120 тысяч детей и получили трагический результат: 10 умерших, 113 парализованных, 40 тысяч заболевших в легкой форме.

Последующие суды установили преступную халатность производителей и полную невиновность ученого. Увы, на фоне такого скандала никто не рискнул выдвинуть Солка на главную премию мира.

Cherchez la femme, или Любовь нечаянно…

С будущей женой ученый познакомился, будучи студентом. Поженились они, как и условились, на следующий день после присвоения ему степени доктора медицины. Брак длился без малого три десятилетия, супруги воспитывали троих детей.

Но седина в бороду… Джонас не устоял перед Франсуазой Жило – бывшей любовницей Пабло Пикассо. И до конца жизни четверть века прожил уже с ней.

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