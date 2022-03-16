Бизнес на крови: Samsung Pay продолжит работу в России

Samsung Pay остается в России / Фото: Коллаж: Сегодня

Платежная система Samsung Pay продолжит работу в России. При этом, она поддерживает работу российской платежной системы "Мир", в отличие от Google Pay, который прекратил свою работу в РФ.

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Тем не менее, не все так радужно для россиян, ведь использование платежных систем Visa и Mastercard будет невозможно из-за международных санкций.

Также Samsung Pay работает только на смартфонах Samsung, а на гаджетах других производителей работоспособность не гарантируется.

Кроме этого, из-за санкций некоторые функции будут недоступные, такие как выпуск транспортных карт.

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Ранее появилась информация, что компания Apple якобы добавила банковские карты системы "Мир" как способ оплаты в аккаунте Apple ID.