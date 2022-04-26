Берут пример с Украины: США проведут самые масштабные учения с дронами

В учениях примут участие около 30 дронов / Фото: google.com
Благодаря использованию дронов и беспилотников Украина переписала правила войны, поэтому, вероятно, эту методику хотят опробовать даже такие мощные в военном плане страны как США.
В конце месяца армия США планирует международные учения, в ходе которых в регионе будет развернуто до 30 небольших беспилотников в качестве двойной воздушно-десантной миссии.
Это будет самая большая группа дронов, которую когда-либо испытывала армия.
"Я думаю, что вы увидите широкое использование средств радиоэлектронной борьбы и широкое использование нашего интерактивного роя дронов.
Мы собираемся запустить самый большой рой интерактивных дронов в истории", – сказал генерал-майор Уолтер Рюген.
В ходе учений будет использоваться сочетание дронов ALTIUS 600 и Coyote от Raytheon, пишет interestingengineering.com.
Дроны ALTIUS 600 весят от 9 до 12 кг и имеют дальность полета 440 км. Они могут работать не менее четырех часов и могут быть оснащены боеголовкой для наступательных операций или использоваться в качестве противодействия дронам.
Дроны Coyote могут похвастаться задним толкающим винтом, набором выдвижных крыльев и выдвижным двойным оперением, в результате чего они изначально продавались как недорогие платформы для разведки и наблюдения.