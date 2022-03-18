Батарейки выпали: в Сети высмеяли "смертельное" оружие России

Российский дрон-самоубийца растерял батарейки / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока Украина ждет поставки от США дронов-камикадзе для борьбы с вражеской техникой и пехотой, Россия уже использует такие в мирных городах нашей страны. Еще 12 марта над Киевом сбили беспилотник странной формы, в результате чего загорелось помещение Ощадбанка на Подоле.

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Зарубежные СМИ написали, что оккупанты использовали дроны-самоубийцы с искусственным интеллектом "Куб-БЛА", разработанные концерном "Калашников".

Беспилотник может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать вертикальным пикированием. Но пользователи Сети усомнились в боевых характеристиках дрона.

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Сомнения вызвало фото, на котором дрон упал и при ударе об землю развалился, в результате чего вокруг него рассыпались аккумуляторы в виде пальчиковых батареек. Также его нижняя часть, похоже, сделана из картона.

В комментариях люди задаются вопросами – где же тогда взрывчатка и почему она не сдетонировала при ударе о землю?

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Было даже предположение, что аккумуляторы и являются боезапасом, но все подозрения развеяли более подробные фото.

Справедливости ради, надо сказать, что в обломках того дрона, что упал на Подоле, обнаружили около килограмма взрывчатки с металлическими шариками. Это ведь явно не для нейтрализации бронетехники...

В итоге пользователи сошлись во мнении, что российский беспилотник оказался дешевой поделкой, собранной из некачественных материалов.