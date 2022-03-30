Айфоны все-таки будут: в России узаконили контрабанду

Продукция Apple скоро снова появится на полках российских магазинов / Фото: REUTERS

В России легализовали продажу отдельных видов продукции без разрешения правообладателя, производителя или дилера ввозить в Россию.

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Другими словами – правительство узаконило контрабанду иностранной техники, а это значит, что через границу с Беларусью (а может и с другими дружественными странами) поедут "айфоны" и другие санкционные гаджеты.

"Цель этого механизма – удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя", – вот так объяснили пиратство 21 века в правительстве РФ.

Подписанное постановление касается товаров, которые содержат результат интеллектуальной деятельности. В их числе программное обеспечение, музыка, фильмы, литература и изобретения.

К слову, после введения санкций техника Apple подорожала в России на 142 процента! За макбук теперь просят сумасшедшие деньги – можно купить автомобиль.