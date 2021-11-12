Астронавт чуть не утонул в открытом космосе: как такое могло произойти

Несколько астронавтов едва не утонули в космосе / Фото: Pixabay

Астронавт дважды летал в космос – в 2008 и 2010 году. Во время одного их выходов в открытый космос с ним случился неприятный инцидент, едва не стоивший ему жизни.

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Согласно документации NASA, в скафандрах есть сумка для питья, к которой астронавты могут получить доступ, прикусив трубку.

Но в случае с Райзманом приспособление вышло из строя, из-за чего вода начала просачиваться в герметичный шлем. Только представьте, что в эти минуты пережил астронавт!

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"Совет астронавта № 217: убедитесь, что прикусной клапан надежно прикреплен к соломке мешка с водой. Когда я увидел, что мой клапан плывет ВНУТРИ моего шлема, я был не в восторге от мысли стать первым астронавтом, утонувшим во время выхода в открытый космос", – написал Гарретт в Twitter.

Райзман добавил, что поверхностного натяжения оказалось достаточно, чтобы удерживать большую часть воды в мешке.

Кстати, Райзман не единственный астронавт, столкнувшийся с риском утонуть в космосе. В 2013 году вода начала просачиваться вода в его скафандр итальянского астронавта Луки Пармитано. И его ситуация была куда серьезнее.

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"Я начал возвращаться к шлюзу, а вода продолжала сочиться. Она полностью закрыла мне глаза и нос. Было действительно трудно видеть. Я ничего не слышал и не мог общаться с командой. Мне удалось вернуться, нащупав шлюз по памяти", – вспоминал свой страшный опыт Лука.

Спустя два года в подобной ситуации оказался Терри Виртс, но его протечку заметили лишь по возвращении на МКС. Угрозы жизни астронавта не было, поэтому он беззаботно раздувал капли воды внутри шлема.

Возможно, его жизнь спасла специальная водопоглощающая прокладка в задней части шлема, которую добавили в конструкцию экипировки космонавтов после инцидента с Пармитано. По словам Терри, она была влажной после его возвращения.