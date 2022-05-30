Артерии из смолы за 20 секунд – создан суперскоростной 3-D принтер, который назвали революционным

Суперскоростной 3-D принтер, который назвали революционным, печатает объекты из смолы за 20 секунд / Фото: unsplash.com, interestingengineering
Новый 3D-принтер Лаборатории прикладных фотонных устройств EPFL назван одним из самых быстрых в мире, поскольку печатать может за считанные секунды. Инженеры добились такой скорости за счет новой технологии 3-D печати.
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Важно то, что новый принтер смог печатать объекты именно из непрозрачной смолы, которую используют в биомедицине. Теперь новый метод 3-D печати позволит буквально за считанные секунды изготовить искусственную артерию или часть тела. Правда разработчикам предстоит доработать несколько моментов, сейчас инженеры работают над тем, чтобы их чудо-принтер мог одновременно печатать сразу несколько материалов.
Также изобретатели хотят увеличить разрешение своего принтера с одной десятой миллиметра до микрометра. Если они достигнут этих двух высоких целей, их 3-D принтер может навсегда произвести революцию в отрасли, обеспечив непревзойденную скорость и качество печати.
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