Смартфоны Redmi заняли первые места в рейтинге смартфонов – фото

В рейтинге AnTuTu за июнь 2021 на первых местах оказалась Xiaomi

Известный во всем мире бенчмарк AnTuTu представил обновленный рейтинг лучших Andriod-смартфонов за июнь 2021 года. В сравнении прежде всего учитывались цена и производительность. Одно из высоких мест занял флагман Xiaomi, который точно получит Android 12.

Предыдущий рейтинг вышел в мае и с тех пор ситуация кардинально изменилась – сказали специалисты AnTuTu.

Низкий бюджетный сегмент

Рейтинг производительности самых дешевых моделей на Android / Фото: AnTuTu

Среди бюджетных телефонов стоимостью до $300 лучшей моделью стал Redmi Note 10 Pro 6/128 ГБ. Пожалуй, тут ничего удивительного нет – китайская компания уже третий год выпускает лучшие бюджетники на рынке.

Вторым стал Realme Q3 Pro – дочерняя компания корпорации BBK Electronics, которой так же принадлежит бренд OPPO.

Третьим в списке оказался снова Redmi, но теперь уже модель К40.

По сути, первые 9 строчек рейтинга заняли 2 компании – Xiaomi и Realme. Только на последнем месте оказался iQOO Z3 – малоизвестный у нас производитель.

Средний бюджетный сегмент

Тут расположились телефоны стоимостью от $300 до $460 и, к удивлению многих, первое место занял тот самый малоизвестный iQOO с моделью Neo5 Vitality Edition 8/128 Гб.

Второе и третье места заняли модели Xiaomi Redmi K40 и Realme GT Neo – точнее, их улучшенные версии. Многие ожидали увидеть в топе представителей Samsung или других компаний, но, похоже, "команда R" плотно заняла эти места и не собирается сдавать позиции.

Средняя ценовая категория

Тут ситуация более разнообразная – в допустимой цене от $460 до $620 на первом месте OnePlus 9 8/128 Гб, вторым стал Xiaomi Redmi K40 Pro+ и закрывает топ iQOO 7.

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На остальных местах расположились сразу несколько производителей, среди которых оказались OPPO и Vivo.

Высшая средняя ценовая категория

Эта категория входит в диапазон от $620 до $770 и тут, вопреки ожиданиям, на первом месте оказался Vivo X60 Pro+. А вот флагман Samsung Galaxy S21 5G занял только 6 строку, проиграв конкурентам из OPPO.

Galaxy S20 5G вообще оказался на последнем месте.

Дорогой ценовой сегмент

Лучший флагман, по оценке бенчмарка – OPPO Find X3 Pro / Фото: AnTuTu

В диапазоне $770+ лидером остается Oppo Find X3 Pro 8/256 ГБ. Похоже, эта компания не особо интересуется бюджетным рынком и сосредоточилась на флагманских устройствах.

Второе место взяли Xiaomi Mi 11 Ultra 8/256 Гб, третье – их же модель Mi 10 Extreme Commemorativе.

Ранее мы писали о том, что Xiaomi выпустит раскладной смартфон круче, чем Galaxy Fold.

Так же мы рассказывали, почему все любят смартфоны OnePlus.

Ниже представлен рейтинг за май 2021: